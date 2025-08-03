Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Erkenez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.