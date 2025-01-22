Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan araç, sürücüsü tarafından yol kenarına çekilmeye çalışılırken, yangın hızla büyüdü. Tam bu sırada olay yerine ulaşan KÇS Kipaş Beton mikserinin sürücüsü, aracındaki su tankını kullanarak yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler kontrol altına alınırken, olası bir faciayı önleyen mikser sürücüsü, çevredekilerin takdirini topladı. Olay yerine daha sonra itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, soğutma çalışmaları yaparak yangının tamamen sönmesini sağladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. KÇS Kipaş Beton'un bu duyarlı davranışı, Kahramanmaraş'ta takdirle karşılandı.