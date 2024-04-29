Aile, arabesk müziğe tutkusu olan Kaan'ın saçlarının önünden kesip kendisine Müslüm Gürses bıyığı yaptığını da söyledi.15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvuran ailenin arayışı devam ediyor. Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle geldiği belirtilmişti.Müslüm Gürses hayranı olan Kaan'ın arabeskçiye benzemek için saçlarının önünden kesip takma bıyık taktığı belirtildi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'I ARIYOR

Görgü tanıkları Kaan'ın sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu aktardı. Tanıklar, Kaan'ın sevgilisinin kim olduğunu merak ederek sordular. Kaan, elinde resmi olmadığını belirtti ve internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.