Fatih Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk bilinciyle anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Daha önce Mehmetçik Vakfı'na bağış yaparak ve Afrika'da su kuyusu açma projeleriyle söz ettiren lise, bu kez çocuk esirgeme kurumu yararına düzenlenen bir kermesle örnek bir dayanışma sergiledi.

Düzenlenen kermesin açılışına, Kimsesi Çocuklar Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü personelleri, milli eğitim camiası, Eğitim bir sen sendika üyeleri ve hayırseverler katılım sağladı.

Kermesten elde edilen gelir, Kimsesiz Çocuklar Derneği aracılığıyla çocuk esirgeme kurumuna