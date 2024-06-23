Kahramanmaraş'ın Fatmalı Mahallesi Mazmıllı Deresi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç ile bir minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza ihbarının alınmasının ardından olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kontrol altında olduğu bildirildi.

Kaza sonrası, güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Bir diğer kaza haberi ise Narlı Kavşağı'ndan geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Narlı Kavşağı'nda iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı kişi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hızla hastaneye sevk ederken, kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreliğine aksadı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve sürücü ifadeleri doğrultusunda kaza sebebi araştırılıyor.