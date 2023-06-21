Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel iki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar FK Zalgiris Vilnius ile FC Struga'nın galibiyle karşılaşacak. FC Struga kadrosu, teknik direktörü ve kadro değeri de bu bağlamda merak edilmeye bndı. Peki, Galatasaray’ın muhtemel rakibi FC Struga hangi ülkenin takımı?

FC STRUGA KADRO DEĞERİ

FC Struga takımının kadro değeri 4.08 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi

FC STRUGA TEKNİK DİREKTÖRÜ

Takımın başında 63 yaşındaki Arnavut teknik adam Shpetim Duro yer alıyor.

FC Struga Hangi Ülkenin Takımı, KAÇINCI LİGDE OYNUYOR_

FC Struga takımı Makedonya 1. liginde mücadele ediyor.

FC Struga KADROSU

№        Mevki Futbolcu

1          Sırbistan                      KL        Uroš Đurić

4          Kuzey Makedonya       DF       Agon Hani

5          Arnavutluk                  DF        Klisman Cake

6          Kuzey Makedonya       DF       Arion Zuba

7          Kuzey Makedonya       OS       Abdulhadi Jahja

8          Kuzey Makedonya       OS       Flamur Tairi (Kaptan)

11        Kuzey Makedonya       OS       Bunjamin Shabani

13        Kuzey Makedonya       KL        Metodija Velkovski

14        Kuzey Makedonya       DF       Besir Iseni

15        Arnavutluk                  DF        Besir Ramadani

17        Kuzey Makedonya       FV        Pajazit Saliu

18        Kuzey Makedonya       FV        Florent Osmani

19        Kuzey Makedonya       OS       Ard Kasami

22        Kuzey Makedonya       FV        Dejan Cvetanoski

23        Kosova                           OS       Arlind Shabani

24        Kuzey Makedonya       DF       Jasmin Mecinovikj

25        Kuzey Makedonya       FV        Emir Skenderi

33        Kuzey Makedonya       KL        Raif Mirseloski

88        Sırbistan                      OS       Nemanja Bosančić

—        Kuzey Makedonya       KL        Davor Taleski

—        Kuzey Makedonya       OS       Besmir Bojku