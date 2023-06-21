Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel iki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar FK Zalgiris Vilnius ile FC Struga'nın galibiyle karşılaşacak. FC Struga kadrosu, teknik direktörü ve kadro değeri de bu bağlamda merak edilmeye bndı. Peki, Galatasaray’ın muhtemel rakibi FC Struga hangi ülkenin takımı?

FC STRUGA KADRO DEĞERİ

FC Struga takımının kadro değeri 4.08 milyon Euro olarak biliniyor.

FC STRUGA TEKNİK DİREKTÖRÜ

Takımın başında 63 yaşındaki Arnavut teknik adam Shpetim Duro yer alıyor.

FC Struga Hangi Ülkenin Takımı, KAÇINCI LİGDE OYNUYOR_

FC Struga takımı Makedonya 1. liginde mücadele ediyor.

FC Struga KADROSU

№ Mevki Futbolcu

1 Sırbistan KL Uroš Đurić

4 Kuzey Makedonya DF Agon Hani

5 Arnavutluk DF Klisman Cake

6 Kuzey Makedonya DF Arion Zuba

7 Kuzey Makedonya OS Abdulhadi Jahja

8 Kuzey Makedonya OS Flamur Tairi (Kaptan)

11 Kuzey Makedonya OS Bunjamin Shabani

13 Kuzey Makedonya KL Metodija Velkovski

14 Kuzey Makedonya DF Besir Iseni

15 Arnavutluk DF Besir Ramadani

17 Kuzey Makedonya FV Pajazit Saliu

18 Kuzey Makedonya FV Florent Osmani

19 Kuzey Makedonya OS Ard Kasami

22 Kuzey Makedonya FV Dejan Cvetanoski

23 Kosova OS Arlind Shabani

24 Kuzey Makedonya DF Jasmin Mecinovikj

25 Kuzey Makedonya FV Emir Skenderi

33 Kuzey Makedonya KL Raif Mirseloski

88 Sırbistan OS Nemanja Bosančić

— Kuzey Makedonya KL Davor Taleski

— Kuzey Makedonya OS Besmir Bojku