Edinilen bilgiye göre, M.E.B. (20) idaresindeki 44 AHT 135 plakalı otomobil, Aşağı Çörenge Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, sürücü M.E.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk olarak Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi’ne, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.