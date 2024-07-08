Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de oynayan kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'den olumlu yanıt aldı.

HaberGlobal'in haberine göre; Jose Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi.

OLUMLU YANIT VERDİ

Al Ahli'nin izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşen Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho faktörü sebebiyle sarı lacivertli takıma "evet" yanıtını verdi.

PAZARLIKLAR SIKI ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için görüşmeleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Allan Saint-Maximin yüksek maaşı nedeniyle sıkı pazarlık yapılıyor.

Öte yandan yönetimin bu transferi hızla bitirerek nokta atışı yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunduğu belirtildi.