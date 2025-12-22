Fenerbahçe Kupada Namağlup Seriyi Sürdürmek İstiyor

Türkiye Kupası’nı daha önce 7 kez kazanan Fenerbahçe, organizasyona grup aşamasından dahil oldu. Süper Lig’de ilk yarıyı yenilgisiz tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa’da oynadığı son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

İki ekip arasında ligde oynanan son karşılaşmayı Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe’de 9 Eksik Dikkat Çekiyor

Sarı-lacivertli ekip, derbiye önemli eksiklerle çıkacak.

Fred (cezalı), milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran, sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de 4 İsim İlk Derbi Heyecanını Yaşayabilir

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun görev vermesi halinde Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisine çıkacak.

Fenerbahçe’nin Muhtemel 11’i

Tarık Çetin – Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan – İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz – Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın – Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe–Beşiktaş Derbisi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yarın saat 20.30’da Kadıköy’deki Chobani Stadı’nda konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kupaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş Son 6 Maçta Yenilmedi

Türkiye Kupası’nı 11 kez kazanan siyah-beyazlı ekip, ligde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybettikten sonra oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ta 5 Eksik

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder derbide forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de kadroda olmayacak.

Beşiktaş’ta 6 Futbolcu İlk Kez Derbiye Çıkabilir

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi durumunda Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Devrim Şahin, Fenerbahçe derbisinde ilk kez sahne alacak.

Türkiye Kupası’nda sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi, hem grup dengelerini hem de iki takımın sezon moralini doğrudan etkileyecek. Gözler yarın akşam Kadıköy’de olacak.