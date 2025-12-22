Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 6 bin 79 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons altındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 5 bin 969 liradan tamamlamıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş ivmesini sürdüren altın piyasasında çeyrek altın 10 bin 35 lira, cumhuriyet altını ise 39 bin 987 lira seviyesinden satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 339 dolara yükselen ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,8 değer kazanarak 4 bin 420 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.