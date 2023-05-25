Süper Lig'de bitime iki maç kala Galatasaray 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Kanarya yarı final rövanşında Sivasspor'u konuk etti. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 0-0 berabere ayrılan Sarı Lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi kazanmasını bildi.

King skoru belirledi

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede ikinci devrede goller art arda geldi. 47'de Ferdi Kadıoğlu dengeyi bozdu ve eşleşmedeki ilk golü kaydetti. 59'da ise golcüler ön plana çıktı. Enner Valencia'nın asistinde Bathsuayi tek vuruşla fileleri sarsarak farkı 2'ye çıkarttı. 85'te ise bu kez Batshuayi çıkardı, diğer golcü Joshua King skoru belirledi: 3-0.

Ankaragücü-Başakşehir galibiyle...

Rahat skorla maçı kazanan Sarı-Lacivertliler final biletini alan ilk takım oldu. Kanarya'nın rakibi yarın akşam oynanacak MKE Ankaragücü-Başakşehir maçının ardından belli olacak.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

FENERBAHÇE KUPADA FİNALDE (ÖZET) Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu: 3-0

ALİ ŞAŞAL'DAN KRİTİK KURTARIŞ!

8' Savunmadan gönderilen uzun topta Batshuayi tek hamleyle kaleci Ali Şaşal'ı geçti, ancak açısı daralan Belçikalı yıldız şutunu atana kadar başarılı eldiven kalesine geçti ve çizgiden topu çıkardı.

34' Gradel çok uzaktan kazanılan serbest vuruşta sürpriz bir şekilde kaleyi düşündü. Fildişili yıldızın şutunda İrfan Can Eğribayat başarılı oldu.

45' İlk devrenin sonuna +4 ekleniyor.

FENERBAHÇE KUPADA FİNALDE (ÖZET) Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu: 3-0

İlk yarı sona erdi.

FENERBAHÇE KUPADA FİNALDE (ÖZET) Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu: 3-0

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU!

47' Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE KUPADA FİNALDE (ÖZET) Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu: 3-0

İKİNCİ GOL GELDİ!

59' Valencia ceza sahasının solunda rakibinden sıyrıldı, arka direğe ortaladı, Batshuayi tek vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

ÇOK NET KAÇTI!

63' Fenerbahçe sağ kanattan korneri kullandı, Arao ön direkte kafayla topu arkaya çevirdi, Valencia zor da olsa dokundu, çizgide topu çıkaran Charisis çok önemli bir pozisyonu önledi. Pozisyon sırasında Valencia direğe çarptı ancak önemli bir durumu yok.

DİREK!

74' Valenica sol kanattan ceza alanına girdi, çekti sağına vurdu ancak top üst direkten auta çıkıyor.

ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ!

85' Savunmadan atılan uzun topta Batshuayi defans arkasına koşu yaptı, sol kanattan içeri giren Batshuayi topu penaltı noktasına çevirdi ve King'e sadece dokunmak kaldı: 3-0.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi. Fenerbahçe finalde!