Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdi, yeni patron arayışları başladı.

Yönetim kurulu, kısa süre içerisinde bir araya gelerek teknik direktör adayları hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

YENİ HOCA İLE EN FAZLA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Haziran 2024'te seçimli genel kurula gidecek Sarı-lacivertliler'de, Başkan Ali Koç'un ilk etaptaki düşüncesi; değişim ihtimalinde kulübü sıkıntıya sokmamak adına yeni teknik adamla en fazla 1+1 yıllık anlaşma yapmak.

3 TÜRK, 2 YABANCI ADAY VAR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 3 Türk ve 2 yabancı isim ön plana çıkıyor. Türk adaylar Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal. 3 çalıştırıcı da an itibarıyla boşta.

İLK YABANCI ADAYI LUCESCU

Yabancı adaylardan ilki Mircea Lucescu. Dinamo Kiev ile 1 yıl sözleşmesi bulunan 77 yaşındaki Rumen çalıştırıcının önceliği Ukrayna ekibindeki kontratını tamamlamak.

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Bir diğer yabancı aday, Adana Demirspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Vincenzo Montella. Akdeniz ekibi de sözleşmesi sona eren İtalyan teknik adama yeni teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

Yönetim, bu 5 adayın dışında Avrupa'dan farklı opsiyonlar için de araştırma yapacak.

Fenerbahçe, geçen sezon takımın başına geçen Jorge Jesus yönetiminde, Uefa Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda ederken, Süper Lig'i ikinci sırada ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı.