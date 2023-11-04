Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, seriye devam etmek istiyor

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

Ligde 30 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

6 futbolcu yok

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

Trabzonspor'da 3 ismin sakatlığı bulunuyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenen, Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan-Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdulkadir, Fountas, Onuachu