Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor.

Ligin 11. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Şenol Güneş’in çalıştırdığı Trabzonspor ile Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Oğuzhan Çakır’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan kıyasıya mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler 42. dakikada Fred'le öne geçerken golün asistini En-Nesyri yaptı.

TRABZONSPOR, PENALTI GOLLERİYLE ÖNE GEÇTİ

Trabzonspor ikinci yarıda penaltı kazandı. Djiku'nun ceza sahası içinde Okay'a müdahalesini VAR'dan tespit eden hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi. Bu pozisyonda sakatlanan Djiku ise maça devam edemedi ve yerini Becao'ya bıraktı. Trabzonspor, Banza'nın 59. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Çağlar'ın Banza'ya müdahalesi için bir kez daha monitöre giden hakem 64. dakikada ikinci defa penaltı düdüğünü çaldı. 67. dakikada Banza bir kez daha penaltıyı gole çevirdi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

75. dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Oyuna 66. dakikada dahil olan Dzeko'nun kaydettiği gol skoru 2-2'ye getirdi.

90+12. dakikada Amrabat'ın golü sonucu belirledi ve Fenerbahçe 5 gollü derbide Trabzonspor'u 3-2 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR 12 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puana ulaşırken Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

41 bin 461 kapasiteli Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu.

Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi 2 ayrı koreografi yaptı. Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin kullanıldığı ilk koreografide, "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu" ifadeleri yer aldı.

İkinci koreografide ise Mustafa Kemal Atatürk'ün görseliyle "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri kullanıldı.