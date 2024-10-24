Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında sakatlanması moralleri bozdu.

Sarı-lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı.

Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ise Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper oldu.

DE CUYPER'I İZLEDİLER

Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Club Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Club Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor.

De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Bu sezon 14 maçta forma giyen Belçikalı sol bek De Cuyper, 1 asiste imza attı.