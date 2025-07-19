Serhat Akın’dan Gece Yarısı "Hayırlı Olsun" Paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu:
“Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun”
Bu paylaşım sonrası sosyal medya adeta çalkalandı.
Ali Koç ve Hakan Çalhanoğlu Görüştü
TRT Spor’un haberine göre; Başkan Ali Koç, transfer için doğrudan Hakan Çalhanoğlu ile görüştü. Görüşmede tecrübeli futbolcunun,
“Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe’de oynamak isterim” dediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den Kaptanlık Teklifi
Fenerbahçe yönetiminin, yıldız oyuncuya takım kaptanlığı teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.
Inter: "Galatasaray Görüştü Ama..."
Inter’in futbol direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile görüşme yapıldığını doğruladı:
“Uğraştılar ama anlaşmak mümkün olmadı” açıklaması dikkat çekti.
Baba Çalhanoğlu'ndan Galatasaray Hamlesi
Transfer sürecinde en çok konuşulan detaylardan biri de Hakan Çalhanoğlu’nun babasının Galatasaray’ı Instagram’dan takipten çıkması oldu. Bu hamle, transferin yönünü iyice Fenerbahçe’ye çevirdi.
Taraftarlardan Sosyal Medyada “Come to Fenerbahçe” Mesajı
Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncunun Instagram’daki son paylaşımına binlerce yorum bıraktı.
“Come to Fenerbahçe” etiketi kısa sürede trend oldu.
Hakan Çalhanoğlu’nun 2023-24 Sezonu Performansı
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Maç: 47
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Gol: 11
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Asist: 8
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Başarı: Şampiyonlar Ligi finali
Bu Transfer Gerçekleşirse Ne Olur?
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Fenerbahçe, orta sahada uluslararası seviyede büyük bir güç kazanır.
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Galatasaray cephesi büyük bir prestij kaybı yaşar.
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Süper Lig'de 2025 sezonu için dengeler yeniden kurulur.