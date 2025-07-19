687Ac4816C2978Cf7Dfffb84

Serhat Akın’dan Gece Yarısı "Hayırlı Olsun" Paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu:
“Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun”
Bu paylaşım sonrası sosyal medya adeta çalkalandı.

Ali Koç ve Hakan Çalhanoğlu Görüştü

TRT Spor’un haberine göre; Başkan Ali Koç, transfer için doğrudan Hakan Çalhanoğlu ile görüştü. Görüşmede tecrübeli futbolcunun,
“Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe’de oynamak isterim” dediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Çığır Açan Sponsorluk Anlaşması: Chobani ile Stadyum ve Forma İçin Görüşmeler Başladı!
Fenerbahçe'nin Çığır Açan Sponsorluk Anlaşması: Chobani ile Stadyum ve Forma İçin Görüşmeler Başladı!
İçeriği Görüntüle

687Ac4536C2978Cf7Dfffb82

Fenerbahçe'den Kaptanlık Teklifi

Fenerbahçe yönetiminin, yıldız oyuncuya takım kaptanlığı teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

Inter: "Galatasaray Görüştü Ama..."

Inter’in futbol direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile görüşme yapıldığını doğruladı:
“Uğraştılar ama anlaşmak mümkün olmadı” açıklaması dikkat çekti.

687B43896C2978Cf7Dfffced

Baba Çalhanoğlu'ndan Galatasaray Hamlesi

Transfer sürecinde en çok konuşulan detaylardan biri de Hakan Çalhanoğlu’nun babasının Galatasaray’ı Instagram’dan takipten çıkması oldu. Bu hamle, transferin yönünü iyice Fenerbahçe’ye çevirdi.

687B44506C2978Cf7Dfffcf2

Taraftarlardan Sosyal Medyada “Come to Fenerbahçe” Mesajı

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncunun Instagram’daki son paylaşımına binlerce yorum bıraktı.
Come to Fenerbahçe” etiketi kısa sürede trend oldu.

Kapak 162403

Hakan Çalhanoğlu’nun 2023-24 Sezonu Performansı

  • Maç: 47

  • Gol: 11

  • Asist: 8

  • Başarı: Şampiyonlar Ligi finali

1085298948 104 2000 1229 1920X0 80 Ced74Fe5Ff60Fa0D99D331F06C16De67

Bu Transfer Gerçekleşirse Ne Olur?

  • Fenerbahçe, orta sahada uluslararası seviyede büyük bir güç kazanır.

  • Galatasaray cephesi büyük bir prestij kaybı yaşar.

  • Süper Lig'de 2025 sezonu için dengeler yeniden kurulur.