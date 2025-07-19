Serhat Akın’dan Gece Yarısı "Hayırlı Olsun" Paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu:

“Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun”

Bu paylaşım sonrası sosyal medya adeta çalkalandı.

Ali Koç ve Hakan Çalhanoğlu Görüştü

TRT Spor’un haberine göre; Başkan Ali Koç, transfer için doğrudan Hakan Çalhanoğlu ile görüştü. Görüşmede tecrübeli futbolcunun,

“Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe’de oynamak isterim” dediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Kaptanlık Teklifi

Fenerbahçe yönetiminin, yıldız oyuncuya takım kaptanlığı teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

Inter: "Galatasaray Görüştü Ama..."

Inter’in futbol direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile görüşme yapıldığını doğruladı:

“Uğraştılar ama anlaşmak mümkün olmadı” açıklaması dikkat çekti.

Baba Çalhanoğlu'ndan Galatasaray Hamlesi

Transfer sürecinde en çok konuşulan detaylardan biri de Hakan Çalhanoğlu’nun babasının Galatasaray’ı Instagram’dan takipten çıkması oldu. Bu hamle, transferin yönünü iyice Fenerbahçe’ye çevirdi.

Taraftarlardan Sosyal Medyada “Come to Fenerbahçe” Mesajı

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncunun Instagram’daki son paylaşımına binlerce yorum bıraktı.

“Come to Fenerbahçe” etiketi kısa sürede trend oldu.

Hakan Çalhanoğlu’nun 2023-24 Sezonu Performansı

Maç: 47

Gol: 11

Asist: 8

Başarı: Şampiyonlar Ligi finali

Bu Transfer Gerçekleşirse Ne Olur?