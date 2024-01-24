Çağın en büyük sorunlarından biri olan stres ve endişeyle başa çıkmak için vatandaşlar farklı yöntemlere yöneliyor. Kahramanmaraş merkezli Feray Büyükçapar bu ihtiyaca cevap vermek adına özel bir hizmeti vatandaşlar için hayata geçirdi.

Gelişmiş bir teknoloji ile Himalaya kristal kuvarsın özel osilasyon etkisiyle çalışan ve hiçbir yan etkisi olmayan holografik beden dengeleme cihazı, stresin etkileriyle oluşan enerji blokajlarını açma amacı güdüyor. Özellikle çakra blokajları üzerinde olumlu etkiler bırakan bu uygulama, stres ve gerginliği hafifletmeyi hedefliyor.

Kristal terapi adı verilen ve her bireye özel olarak programlanan cihazda, seanslar sırasında choroma (okunuşu kroma) terapi özel seçilmiş müzikler eşliğinde 30 dakika süren seanslar vatandaşların rahatlamasını ve içsel dengeyi bulmasını sağlıyor