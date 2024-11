2011’de Lazio’dan transfer edilen Fernando Muslera’nın bu sezon sonunda kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

13 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen tecrübeli kalecinin, sezon sonunda nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu.

AİLESİNİ URUGUAY'A GÖNDERDİ

Milliyet'in haberine göre; bir senelik kontrat yapılmasına rağmen 38 yaşındaki eldivenin devam edebileceği tahmin ediliyordu. Ailesini ülkesine gönderen Uruguaylı file bekçisi, bunu sarı-kırmızılılara iletti.

MUSLERA GELECEK SEZON YOK

Muslera’nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu. Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.

Uruguay’da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia’yı satın alan Fernando Muslera’nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.

BAZI SOHBETLERİN ÖZEL TUTULMASI GEREKİYOR

Beşiktaş derbisinin ardından, kariyeriyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevap veren Fernando Muslera, bu konuda kesin bir yanıt vermemişti.

Uruguaylı file bekçisi, “Şu an çok mutluyum. Her oynadığım maçta, bu formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor.” demişti. Başarılı kalecinin, “özel sohbet” olarak söylediği konunun ne olduğu, değişik yorumlara yol açmıştı.

NİYETİ ÜLKESİNE DÖNMEK

Bilindiği gibi Teknik Direktör Okan Buruk, “Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var.” diye konuşmuştu.