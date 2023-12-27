Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Suç ve suçluya geçit vermeyen ekipler, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsmada İstanbul Ağır Ceza İlamat Masasınca “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, TBMM’yi Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Kasten Öldürme” suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M .K. isimli şahıs Elbistan TEM Grup Amirliği ve Elbistan İstihbarat Grup ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.