Başkonuş Yaylası, Akdeniz'in saklı cennetlerinden Başkonuş Yaylası ve yerli ile yabancı turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon haline gelmiş durumda. Turizmin nabzının attığı bu muhteşem yer, Fiat Marfi Otomotiv'in çekimlerine ev sahipliği yaptı.

Fiat Marfi Otomotiv, müşterilerine sunduğu cazip fırsatlarla dikkat çekiyor ve bu kez Fiat Egea Sedan aracının tanıtımı için Başkonuş Yaylası'nı tercih etti. Doğanın güzellikleriyle iç içe olan yayla atmosferinde, Fiat Egea Sedan'ın özellikleri ve performansı gözler önüne serildi.

Bu etkinlik, hem otomobil tutkunlarını hem de doğaseverleri bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Başkonuş Yaylası'nın eşsiz manzarası ve Fiat Egea Sedan'ın teknolojik özellikleri birleşerek unutulmaz bir tanıtım etkinliğine imza attı.

Aksu haber mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Fıat Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Ali Kabak şunları söyledi.