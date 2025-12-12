Kipaş Tekstil ve Meltem Tekstil’in ortak Ar-Ge çalışması olan FibrE Projesi, sürdürülebilir tekstil vizyonuna büyük katkı sunacak yenilikçi yapısıyla Sustainability Talks İstanbul etkinliğinde ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği proje, çevresel etkileri azaltmayı ve geleceğin tekstil üretim süreçlerine öncülük etmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlik temalı oturumların öne çıktığı etkinlikte FibrE, geri dönüştürülebilir yapısı, enerji tasarrufu sağlayan üretim teknolojisi ve düşük karbon ayak iziyle dikkat çekti.

Projenin tekstil sektöründe yeni bir standardı temsil edeceğini belirten yetkililer, FibrE’nin hem çevresel duyarlılık hem de yüksek performanslı üretim açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.