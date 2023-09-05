2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini binlerce vatandaşla birlikte kutladı.

Galataport'ta gerçekleşen kutlama öncesinde FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi.

Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi.

Sahneye çıkan isimlerden Gizem Örge, yaptığı konuşmada "Sürekli zorluklarla sınanan canım ülkem, size gülmek çok yakışıyor. Bu tarihi zaferin tadını çıkaralım." ifadelerini kullanırken büyük alkış aldı.