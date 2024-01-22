İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırı ve soykırıma sessiz kalmayarak çeşitli yollarla tepkisini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uzman isimlerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek Filistin’de yaşanan insanlık dramına vurgu yapıyor.

Bu kapsamda etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, kaleme aldığı eserlerle okurların kalbine dokunan ve konferansları büyük bir ilgiyle takip edilen çocuk edebiyatının usta isimlerinden Yazar Merve Gülcemal’i vatandaşlarla buluşturdu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen “Daimi Gündemimiz Kudüs” konulu konferansta Yazar Gülcemal, Kudüs’te yaşananlara ve bölgenin İslam coğrafyası için önemine değindi.

Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Merve Gülcemal’e teşekkür etti.

Yazar Merve Gülcemal, programa ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi.