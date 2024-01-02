Kahramanmaraş'ta halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e gönderilecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası için makinelerin başına geçti.

Gönüllülerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında üretilen battaniye, havlu, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske gibi malzemeler, Filistin'e gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, Filistin'deki savaş mağdurları için başlatılan çalışmanın yaklaşık bir ay daha devam edeceğini söyledi.

Usta öğreticilerden Filistin’deki de afetzedelere destek olmak için depremin ardından kurulan atölyede Filistin'deki savaş mağduru kadın ve çocuklar için de üretim yapabilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Gönüllülerden Duygu Tatlı da kendisinin de afetzede olduğunu belirterek, zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Filistin halkının ihtiyacı olan yardım malzemeleri ürettiklerini söyledi.