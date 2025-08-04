Kahramanmaraş’ta hasadı tamamlanan yeni sezon Antep fıstığı, kuruyemiş tezgâhlarındaki yerini aldı. Ancak bu yıl hem düşük rekolte hem de rekor seviyedeki fiyat artışları, tüketicileri zorlarken, üreticiler için de endişe kaynağı oldu.

Geçtiğimiz yıl kilogramı yaklaşık 200 TL seviyelerinde olan Antep fıstığı, bu sezon 900 TL’ye kadar yükseldi. Kuruyemişçiler, fiyatların bu denli artmasıyla birlikte vatandaşların alım gücünün azaldığını, talebin önceki yıllara kıyasla düştüğünü ifade ediyor.

Üreticiler ise fiyat artışının temel sebebinin verim kaybı olduğuna dikkat çekiyor. Normal şartlarda bir tarladan 1 ton ürün elde edilirken, bu yıl aynı alandan yalnızca 100 kilogram civarında mahsul alınabildiğini belirten satıcılar, “Mahsul az olunca üretici geçimini sağlamak için yüksek fiyattan satmayı tercih ediyor,” şeklinde konuştu.

Artan girdi maliyetleri, iklim koşulları ve rekolte düşüşü, bu yıl Antep fıstığını hem üretici hem tüketici için zorlu bir sürecin merkezine yerleştirdi. Vatandaşlar daha uygun fiyat beklentisiyle alışverişlerini kısıtlarken, üreticiler ise bir sonraki sezona umutla hazırlanıyor.