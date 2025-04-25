Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü, ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından 2025 yılı Kurban Bayramı’nda uygulanması tavsiye edilen kurbanlık canlı kilo fiyatlarının belirlenmesi için toplantı düzenlendi.

Üretim maliyetleri ve hayvancılığın sürdürülebilirliği dikkate alınarak fiyat belirlemesi yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, üretici ve tüketici taleplerinin de dinlenerek bir araştırma yapıldığı kaydedildi.

2025 yılı için tavsiye edilen kurbanlık canlı kilo fiyatları şöyle: Erkek Dana: 295 TL/kg Düve (Damızlık değeri olmayan): 285 TL/kg İnek (Damızlık değeri olmayan): 270 TL/kg