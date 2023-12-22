Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu mücadeleyi 4-3 kazanarak liderlik yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Ancak maçın son anlarına damga vuran olaylardan biri, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in aldığı kırmızı kart oldu.

Fred'in gördüğü kırmızı kartın sebebi ise daha sonrasında gündemi meşgul eden bir duruma evrildi.

Maçın bitimine yakın bir zamanda yaşanan olayın ardından Fred'in maçta gördüğü kırmızı kart, 'Hakaret' iddiasıyla PFDK'ya sevk edilmesine neden oldu.

Fred’in kaç maç ceza alacağı ve hangi maçlarda forma giyemeyeceği ise merak konusu.

TFF Hukuk Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Peki Fred kaç maç ceza alacak?

NTV Spor’un haberine göre; TFF Futbol Disiplin Talimatları’nın 41. Maddesine göre, Brezilyalı Fred’in 3-7 maç arasında bir ceza alması bekleniyor.

Fred, 4 maç ve üzeri ceza alırsa TFF Süper Kupa maçında forma giyemeyecek. 4 maçın altında ceza verilirse Galatasaray lig karşılaşmasını kaçıracak.