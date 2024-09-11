Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zulkadiroğlu Bulvarı’nda, sabah saatlerinde freni patlayan bir minibüs kazaya neden oldu. Olay, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde meydana geldi. Minibüs, başka bir aracın sıkıştırması sonucu hızla kaldırıma çıktı ve frenlerinin patlaması sonucu metrelerce ilerledikten sonra yön levhasına çarpıp durabildi. Minibüste bulunan iki yolcunun kazada yaralandığı öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ifadelerine göre, minibüs yön levhasına çarpıp durmasaydı kavşak içinde bekleyen araçların arasına girip büyük bir felakete yol açacaktı. Ayrıca, olay sırasında bir motosiklet sürücüsü, kaza yerinde bulunan bir kadına çarptı ve kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.