Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek ile Halı Yıkamacılar Dernek Başkanı Murat Sevilir, Ağustos Fuarı kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Fuarda kurulan stantları tek tek ziyaret eden ikili, esnafın taleplerini dikkatle dinleyerek onlara destek mesajları verdi.

Mustafa Çiçek, fuarın sadece ticari bir etkinlik değil, aynı zamanda kent için önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Uzun süredir sosyal faaliyetlerden uzak kalan halkın bu tür etkinliklere büyük ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çiçek, “Vatandaşlarımızın böyle sosyal faaliyetlere gerçekten çok ihtiyacı vardı. Bu fuar, esnafımıza moral verdi. Hem ticari hareketlilik sağlandı hem de insanlar bir nebze de olsa sosyalleşme imkânı buldu. Esnafımızın yüzündeki tebessümü görmek bizlere umut veriyor,” dedi.

Halı Yıkamacılar Dernek Başkanı Murat Sevilir ise duygularını şöyle ifade etti: “Ağustos Fuarı bize çocukluğumuzu hatırlattı. Halkımızın ve esnafımızın burada mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor.” Dedi

Fuar, esnaf ve vatandaşlar tarafından sıcak ve hoşgörülü bir ortamda karşılandı.