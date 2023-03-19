Cumhurbaşkanı Oktay, "Deprem felaketleri nedeniyle 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız" dedi.

Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, tüm afet alanlarında, bakanları, belediye başkanları, kamu kurumları ve STK'leriyle her türlü problemi gidermek için canla başla çalıştığını belirten Oktay, "Deprem felaketleri nedeniyle 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız." diye konuştu.