Kahramanmaraş İstiklalspor ile Orduspor 1967 takımları arasında oynanan karşılaşmada, futbolcular sahaya “Ailemiz İstikbalimizdir” yazılı pankartla çıkarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesine destek verdiler.

Bu anlamlı pankart, izleyiciler arasında da farkındalık oluşturdu. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de 11 ilçede gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlerle, bu yılın birlik ve beraberlik içinde, ailenin merkezde olduğu bir Kahramanmaraş oluşturmayı hedefliyor.

18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü münasebetiyle Aziz Şehitlerimizin kıymetli evlatları ve Kahraman Gazilerimizin çocuklarıda sahaya çıkarken sporculara eşlik etti.