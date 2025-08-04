Kahramanmaraş’ta Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası öncülüğünde düzenlenen futbol turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Esnaflar arasındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, oda üyesi esnaflar ve onların yanında çalışan meslektaşları kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın grup aşamasından başlayarak çeyrek ve yarı final etaplarını başarıyla tamamlayan takımlar, bugün oynanan final karşılaşmasında sahaya çıktı. Finalde, Çağlayancerit’ten gelen bir takım ile şehir merkezinden genç kuaför ve berberlerin oluşturduğu ekip karşı karşıya geldi. Heyecanın dorukta olduğu maç, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Turnuva hakkında konuşan Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç, organizasyonun temel amacının camia içerisindeki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı. “Bugün burada meslektaşlarımızla çok güzel bir atmosferde buluştuk. Katılım oldukça yoğun oldu. Tüm esnaflarımıza, çalışan arkadaşlarımıza, protokol üyelerine, taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesin emeklerine sağlık,” ifadelerini kullandı.

Final maçının ardından kazanan takıma kupa ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, turnuva dostluk havası içinde sona erdi.