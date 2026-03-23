İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

Olay, 19 Mart tarihinde Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki araçta arkadaşıyla birlikte bulunan Kundakçı, olay yerine gelen iki araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma genişletildi

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelileri tek tek tespit etti. Yapılan operasyonlarda aralarında silahı kullandığı öne sürülen A.K.’nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Süreç devam ediyor

Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.