Sosyal medya ilanı dolandırıcılığa dönüştü

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden paylaşılan “evde sabun paketleme” ilanı, bir kadının dolandırılmasıyla sonuçlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, olayla ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Olay kapsamında 5 şüpheli hakkında “bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık” suçundan 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“12 bin lira kazanacaksın” diyerek kandırdılar

İddianamede yer alan bilgilere göre mağdur kadın, sosyal medyada gördüğü ilan üzerinden iletişime geçti. Şüpheliler tarafından kendisine yüksek kazanç vaat edilerek sabun paketleme işi teklif edildi.

İlk etapta “kapora” adı altında para talep eden dolandırıcılar, daha sonra kargo ve çeşitli masraflar bahanesiyle farklı ödemeler istedi. Sürecin devamında “resmi işlem” adı altında ek para talep edilince mağdur dolandırıldığını fark ederek şikâyette bulundu.

Paralar farklı hesaplara aktarıldı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, mağdurdan alınan paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı ve bir kısmının ATM’lerden çekildiği tespit edildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek organize şekilde dolandırıcılık yaptığı değerlendirildi.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Dosyada yer alan sanıkların, banka hesaplarını başka bir kişiye verdiklerini öne sürdükleri ancak bu savunmaların yeterli bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme sürecinin ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi.

Uzmanlardan kritik uyarı

Uzmanlar, sosyal medya üzerinden sunulan “evden ek gelir” ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle para talep edilen iş tekliflerinin büyük risk taşıdığına dikkat çekiliyor.

Vatandaşlara, IBAN bilgilerini paylaşmamaları ve tanımadıkları kişilerle finansal işlem yapmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.