Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen asayiş uygulamalarında bir hafta boyunca toplam 33 bin 524 kişi sorgulandı. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken, bunlardan 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ile birlikte kesici ve delici aletler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 42 ayrı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda; 1854 adet sentetik ecza 48,74 gram bonzai hammaddesi 32,56 gram bonzai 6,17 gram metamfetamin 8 adet ecstasy/captagon ele geçirildi.

Trafikte Sıkı Denetim: 20 Bin Araç Kontrol Edildi

Trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde 20 bin 658 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 2 bin 493 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 91 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca; 1.357 alkol kontrolü 166 belgesiz araç kullanımı 29 abartı egzoz ihlali tespit edildi.

Kaçakçılık ve Göçmen Denetimleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda sahte alkol, çeşitli emtialar ve silahlar ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde ise 1.223 kişi sorgulanırken, 60 araç kontrol edildi. Yasa dışı yollarla ülkede bulunduğu tespit edilen 14 şahıs, geri gönderme merkezine teslim edildi.

“Mücadele Kararlılıkla Sürecek”

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği vurgulandı. Suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü ifade edildi.