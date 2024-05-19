Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edecek.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbinin bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbinin bilet fiyatları ne kadar?

Ali Sami Yen'de saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı.

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Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Galatasaray In Uruguayli Kalecisi Fernando 11367016 9683 Amp

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Michy Batshuayi

Kaynak: Haber Merkezi