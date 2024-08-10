Süper Lig’de 2024-2025 sezonu resmen başladı.
Ligin ilk hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray ile Özhan Pulat’ın çalıştırdığı Hatayspor, hakem Turgut Doman’ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY, GERİDEN GELEREK ÜÇ PUANI ALDI
Hatayspor'un golü 52. dakikada Joelson'dan geldi.
Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
Sarı-kırmızılılar, yeni transfer Batshuayi'nin 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.
Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-1 kazandı.
BATSHUAYI, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla ligdeki ilk maçına golle başlamış oldu.