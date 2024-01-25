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İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-1 İstanbulspor
45' Karşılıklı gerilim yaşayan Wilfried Zaha ve Okan Erdoğan sarı kart gördü.
45' Muslera'nın ceza sahası dışında kafayla uzaklaştırmak istediği topta topu alan Emir Kaan'ın kaleye direkt şutu isabetli olmadı.
45' İlk rakibinden topu kurtaran Wilfried Zaha'nın Mertens'e göndermek istediği pas kaleci Alp'te kaldı.
44' Rakip kaleye hücum etmek isteyen Kerem Demirbay yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
42' İstanbulspor'da ceza sahası içinde topu önünde bulan Emir Kaan'ın rövaşatası yandan dışarı gitti.
40' Emir Kaan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Muslera kalesinden açılarak topun Ndao'ya geçmesini engelledi.
39' Galatasaray'da faul sonrası hakeme itiraz eden Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.
38' Zaha'nın sol kanattan bindiren Mertens'e pasında savunma araya girdi.
36' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramıyor.
36’ Gol… Galatasaray 1-1 İstanbulspor (Kerem Aktürkoğlu) (P)
35' Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi.
34' Hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesi için pozisyonu izlemeye gitti.
33' Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0!
32' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı önünden şutu savunmaya da çarpıp kornere gitti.
31' Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topu alan Tete sağ çaprazdan vurdu. Alp Arda üzerine gelen şutta hata yapmadı.
30' Kaan Ayhan'ın sol kanattan denediği ortayı Okan Erdoğan karşıladı. Dönen topta Kerem Demirbay'ın kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti. Aut.
28' Ali Yaşar'ın sol kanattan ortasında ceza alanına iyi hareketlenen David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti.
28’ Gol… Galatasaray 0-1 İstanbulspor (Sambissa)
28' İstanbulspor'da Muammer'in pasında topu alan Ndao sağına çekip sert vurdu. Top direkten oyun alanına döndü.
27' Davinson Sanchez'in sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na sert pası doğrudan dışarı gitti. Aut.
23' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan içeriye çevirdiği top kalecide kaldı.
19' Emir Kaan'ın orta alanda kapmak istediği topa Bahattin Şimşek, Kaan Ayhan'a faul yapıldığını işaret etti.
18' Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu kaleyi bulmadı.
17' Son çizgide topu alan Emir Kaan Gültekin, Kaan Ayhan'dan sıyrılmak istedi. Son olarak Emir'e çarpan top auta gitti.
13' Zaha'nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu hızla ceza sahası içine girdi. Ceza sahası içindeki rakibini geçmek isteyen Kerem topu kaybetti.
10' Orta alanda topu kapmak isteyen Davinson Sanchez yerde kaldı. Bahattin Şimşek faul düdüğünü çaldı.
9' Zaha'nın sol kanattan içeri girip ceza sahası içine çıkardığı topta Mertens'in şutu savunmadan döndü.
5' Ceza sahası içinde pası alan Kerem Aktürkoğlu topu soluna çektiği sırada yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor.
3' Zaha'nın sağ kanattaki Barış Alper'e pası çok süratli. Top dışarı gitti.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
Ali Sami Yen'de yapılan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer, Vorobjovas, Ndao, Emir KaanKaynak: TRT HABER