RAMS Park'ta hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği karşılaşmayı Galatasaray, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı tek golle 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük karşısında 14. galibiyetini alarak puanını 43’e yükseltti. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi haftayı kayıpsız kapatmış oldu.

Fatih Karagümrük ise ligdeki 7. mağlubiyetini aldı. Kırmızı-siyahlıların ligde 17 puanı bulunuyor.

Sarı kart sınırındakiler kart görmedi

Galatasaray’da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.

Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 25’e çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.