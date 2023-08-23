UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında Erling Moe yönetimindeki Norveç takımı Molde ile Okan Buruk’un ekibi temsilcimiz Galatasaray, İngiliz hakem Anthony Taylor’un düdük çaldığı maçta Aker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-kırmızılı temsilcimizin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, ilk yarıyı önde bitirdi

Maça tempolu başlayan Molde 8. dakikada Martin Ellingsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

25. dakikada frikik kazanan Galatasaray'da topun başına Sergio Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun sert şutu baraja çarpıp kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

Bu golle 1-1'lik eşitliği yakalayan temsilcimiz 29. dakikada Mauro Icardi'nin şık golüyle 2-1 öne geçti. Icardi'nin golünde asist Yunus Akgün'den geldi.

43. dakikada Yunus Akgün'ün şutu filelerle buluştu ancak VAR incelemesinin ardından Mertens'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

Galibiyet golü son dakikada geldi

İlk yarısı 2-1 biten maçın ikinci yarısında Molde, 56. dakikada Kristoffer Haugen'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

90+3. dakikada gelen Midtsjo'nün golü sonucu belirledi ve Galatasaray deplasmanda 3-2 kazanarak tur avantajını cebine koydu.

Rövanş Ali Sami Yen'de

Mücadelenin rövanşı 29 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.