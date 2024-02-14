Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

"Kupa 2"de mücadele eden Sparta Prag ise grup ikincisi olarak play-off turuna geldi.

Yarın eşleşmenin ilk ayağında avantaj arayacak Galatasaray ile Sparta Prag, tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İlk eşleşmede Sparta Prag turladı

İki takım, Avrupa kupalarında daha önce 2 eşleşmede 4 maç yaptı.

İki ekip arasındaki ilk eşleşme, 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde yaşandı. Çekya'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda Avrupa'ya veda ederken Sparta Prag tur atlayan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında eşleştiler

İkinci eşleşme ise 1997-1998 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gerçekleşti.

Çekya'da yapılan ilk maçı Sparta Prag 3-0, İstanbul'da oynanan ikinci müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma'nın bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elenirken, Sparta Prag üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam etti.

Okan Buruk yine kulübede

Sparta Prag ile yapılan 4 maçta da futbolcu olarak kulübede bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik adam koltuğunda oturacak.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Okan Buruk, Sparta Prag ile yapılan 4 maçta da kadroda yer aldı.

Dört maçta da yedek kulübesinde oturan Buruk, 1995-1996 sezonundaki ilk maçta 7, ikinci müsabakada 2 dakika süre aldı. 1997-1998 sezonundaki iki müsabakada ise kadroda yer alan Okan Buruk, forma giymedi.

Yedek kulübesinde bu kez Galatasaray Teknik Direktörü olarak yer alacak Okan Buruk, iyi anıları olmadığı Sparta Prag'a karşı avantajlı bir skor arayacak.



Galatasaray, Çekya takımlarıyla 8 maç yaptı

Sarı-kırmızılı ekip, Çekya temsilcileriyle daha önce 8 kez karşılaştı.

Sparta Prag ile 4 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, ikişer maçta da Banik Ostrava ve Mlada Boleslav ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Çekya takımlarına karşı 8 maçta 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.

Türk takımlarına karşı Sparta Prag

Çekya temsilcisi, Türk takımlarıyla 14 maç yaptı.

Galatasaray ile 4 kez karşılaşan Sparta Prag, 4 kez Fenerbahçe, ikişer kez Beşiktaş, Trabzonspor ve Denizlispor ile maç yaptı.

Başkent Prag takımı, söz konusu müsabakalarda altışar galibiyet ve yenilgi ile 2 beraberlik aldı.

Sparta Prag, söz konusu maçlarda 18 gol atıp, 16 gol yedi.