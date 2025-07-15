Fiorentina Bonservis Talebini Açıkladı

Arjantinli 10 numara için Galatasaray’ın resmi temaslara başladığı öğrenilirken, Fiorentina cephesi ise 12 milyon euro bonservis talep ediyor. İtalyan kulübü, kiralık teklife sıcak bakmazken, oyuncunun bonservisi için pazarlıklar sürüyor.

Icardi Detayı Dikkat Çekti

Transferdeki en dikkat çekici detay ise Mauro Icardi faktörü. Habere göre 24 yaşındaki Beltran, Arjantinli yıldız Icardi ile aynı takımda oynamaya sıcak bakıyor. Bu durum, Galatasaray’ın elini güçlendiren önemli bir koz olarak değerlendiriliyor.

Geçen Sezon Performansı

Fiorentina formasıyla 2023-2024 sezonunda 47 maça çıkan Lucas Beltran, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen istikrarlı performansı ve oyun zekasıyla dikkat çeken oyuncu, hem 10 numara hem forvet arkasında görev alabiliyor.

Avrupa Önceliği: River Plate Takipte

Lucas Beltran’ın eski kulübü River Plate’in de oyuncuyla ilgilendiği ancak Beltran’ın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu bildirildi.