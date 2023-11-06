Sarı kırmızılı formasını giyen küçük Muhammed Arda, Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte RAMS Park'ın çimlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

9 yaşındaki Arda Gül'ün, babası, annesi ve kız kardeşi ile yaşadığı bina, 6 Şubat depreminde yıkıldı. Anne ve baba hayatını kaybederken, Arda ve kız kardeşi Azra ise, depremden 2 gün sonra yaralı olarak kurtuldu.

Arda sıkı taraftarı olduğu Galatasaray’ın maçına gitmek ve futbolcularla fotoğraf çektirmek istiyordu. Genç taraftarın isteği Galatasaray’ın galibiyet yaşadığı maçta gerçekleşti.

