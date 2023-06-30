Mostafa Mohamed'in Nantes'e satılması, Sağlık sponsorluğu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışarak dev bir gelire imza atarken, bu da transfer için finans kaynağı oluşturdu. Bu doğrultuda İtalyan basını Aslan,ın uzun süredir gündeminde olan dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladı. İşte dev gelir ve

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde bambaşka bir kadroyla giriş yaptı. Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağladı. Yönetim; Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi tanınmış isimleri kadrosuna kattı. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, sergilenen oyun nedeniyle başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere sert eleştirilere maruz kalmıştı.