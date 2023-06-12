Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etmiş ve şampiyonluğunu taçlandırmıştı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Aslan için flaş bir iddia gündeme geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın radarında birçok yıldız futbolcu yer alıyordu.

GALATASARAY'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray, bir dönem Beşiktaş formasını da giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

'TEKLİF YAPILDI'

Haberde sarı - kırmızılıların Brezilyalı yıldızı kiralamak için Al Nassr'a teklifte bulunduğu kaydedildi.

'TALISCA SICAK BAKIYOR'

Takımından ayrılmak isteyen Anderson Talisca'nın teklife olumlu baktığı ve Galatasaray ile maaşta anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

TIPKI ICARDI GİBİ

Transferin gerçekleşmesi durumunda tıpkı Icardi'de olduğu gibi maaşın büyük bölümünü Al Nassr'ın ödeyeceği belirtildi.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 27 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 21 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.