Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'i transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.

Garry Rodrigues, Ankaragücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

2016'da Türkiye'ye gelmişti

Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.