Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin uygulamalı mutfak dersine katıldı. KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, Genel Sekreter Ferat Karataşlı ve üniversite akademisyenlerinin de eşlik ettiği etkinlikte, Ege Yöresinin tescilli lezzeti menemen hazırlandı.

Bir çok menemen hazırlama tekniğinin uygulandığı etkinlikte tezgahın başına geçen öğrenciler, Çakallı, Kaymaklı, Peynirli ve sade menemen yaparak hünerlerini sergiledi. KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da öğrencilerin heyecanına ortak olarak Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erşahan ve Prof. Dr. Fettahlıoğlu ile birlikte menemen yaptı.

Deprem süreci dolayısıyla dersliklerinden ve mutfaklarından ayrı kalan öğrencilerle keyif dolu bu etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Bakan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı yöreleri ve dünya mutfağına ait bir çok lezzetin uygulamalı olarak öğretildiğini söyledi. Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Gerçekten Kahramanmaraş’ımız çok zengin bir gastronomiye sahip, mutfağı çok zengin. Hocalarımız da başta kendi yöresel lezzetlerimizi dönem boyunca dersler vererek öğrencilerimize anlatıyorlar ve bu yemekleri yapıyorlar. Bugün ise Ege bölgesinin bir lezzeti olan menemen yapacağız. Menemenin bildiğiniz gibi birçok farklı türü var. İşte soğanlı yapan var, peynir kullanan var. Çeşitli baharatlarla yapan var, sucuklu yapanlar var. O yüzden bugün öğrencilerimizden bir miks yemek çeşidi ortaya çıkacak. Daha sonra biz onları üstat değiliz ama hocalarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bir de şöyle güzel bir durum var. Biz de rektör yardımcısı hocalarımız başta olmak üzere tüm hocalarımızla birlikte bir tezgahın başına geçip menemen yapacğız. Bakalım inşallah güzel bir şey ortaya çıkar.”

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Kahramanmaraş’ın turizmi açısından taşıdığı öneme de değinen Bakan, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, burada eğitim alan öğrencilerimizin yetiştirilip sektöre kazandırılması anlamında hem de Kahramanmaraş’ın turizminin gelişimi ve tanıtımı anlamında çok çok büyük önem taşıyor. Böyle bir bölümün üniversitemizde bulunmasından da çok mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Hem yemek kültürümüzü, yemek tekniklerimizi öğretmek ve geliştirmek hem de Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlamak adına üniversite olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Rektör Bakan, kendisinin menemen tercihinin ne olduğuna yönelik soruya ise, “Benim tercihim şöyle.. Ben bütün yemeklerde sadelik taraftarıyım. Mesela Sivas köftesini çok severim. Sivas köftesinde biliyorsunuz et ve tuz dışında baharat bile kullanmazlar. Normalde benim damak tadım sadelikten yana. Dolayısıyla benim sevdiğim menemen sadece domatesin, biberin, yağın, yumurtanın ve tuzun olduğu bir menemen” cevabını verdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, 45 dakikalık süre içerisinde hazırlanan menemenler, Rektör Bakan ve Rektör Yardımcıları Erşahan ve Fettahlıoğlu tarafından tadılarak, değerlendirildi.