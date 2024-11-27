Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Küçüktatlar Mahallesi’nde yaşanan üzücü olayda, 68 yaşındaki Hatice Günay gazdan zehirlenerek hayatını kaybederken, eşi Hasan Günay tedavi altına alındı.

Olay, aydınlanma ve ısınma amacıyla kullanılan tüple çalışan lüks lambasından çıkan gaz nedeniyle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Hatice Günay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. 74 yaşındaki Hasan Günay ise zehirlenme şüphesiyle Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, Hasan Günay’ın sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer vatandaşları özellikle kapalı alanlarda kullanılan yakıtlı cihazlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.