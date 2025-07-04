Merhume Güllü Vanlı, Kahramanmaraş basınının emektar isimlerinden gazeteci Abid Vanlı'nın annesi, merhum Sıddık Vanlı'nın eşi idi. Ayrıca Bekir, Berkan, Ali Vanlı, Mustafa, Halil Afşarata, Halide Şanlıtürk, Nigar Nacaroğlu, Pakize Erdağlı ve Leyla Önyurt'un da annesi olan Güllü Vanlı, Sanayi esnafından Saray Lokantası işletmecisi Ali Önyurt'un kayınvalidesiydi. Cenaze töreni, 4 Temmuz Cuma günü Abdulhamithan Camii'nde, Cuma namazına müteakip düzenlenecek. Merhume, kılınacak cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı 3 Nolu Kapı Rahmet Kapısı'ndan uğurlanarak toprağa verilecek. Taziyelerin, 4-6 Temmuz tarihleri arasında Abdulhamithan Taziyevi'nde kabul edileceği öğrenildi.

Aksu TV ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun.