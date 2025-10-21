Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı tüm coşkusuyla sürerken, kentin yetiştirdiği yazarlar da okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlhan Gökalp Durmuş, fuarda gerçekleştirdiği söyleşi ve imza günüyle büyük ilgi gördü.

Durmuş, güzide eseri “Benim Hatam” ile edebiyatseverlerin karşısına çıktı. Kitabında bireysel sorgulama ve içsel yüzleşme temalarını işleyen yazar, Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinlikte okuyucularından yoğun ilgi gördü.

Fuarda öğrencilerden yayıncılara kadar geniş bir katılım olduğunu belirten Durmuş, Kahramanmaraş’ın kültürel anlamda önemli bir eşiği aştığını ifade etti.

Kendi şehrinde okurlarıyla buluşmanın ayrı bir heyecan olduğunu dile getiren yazar, “Kahramanmaraş’ta kültür ve kitap adına güzel bir atmosfer oluştu” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.